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Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan bir operasyonda, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Terme ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 85 tabanca fişeği, 84 kartuş, 3,15 gram esrar ve 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun\'da Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
06.01.2024 - 11:53,
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Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Terme ilçesinde 2 şüphelinin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 85 tabanca fişeği, 84 kartuş, 3,15 gram esrar, 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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