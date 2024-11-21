Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.K. (50), A.K. (20) ve M.K'nin (50) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan T.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte 20 Kasım'da, Yenimahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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