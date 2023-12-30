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Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. S.K, aralarında husumet bulunan Volkan Ş'ye ve Fikret Ş'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Volkan Ş. ve Fikret Ş, hastaneye kaldırıldı. Ancak Volkan Ş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan S.K ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölen kişinin Salıpazarı ilçesinin muhtarı olan Gürsel Ş'nin oğlu olduğu belirtildi.

Samsun\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
30.12.2023 - 14:43,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K, aralarında husumet bulunan Volkan Ş'ye, Bereket Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, ardından da Fikret Ş'ye Orta Mahalle'deki balık pazarında tabancayla ateş etti.

Yaralanan ve akraba olan Volkan Ş. ile Fikret Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Volkan Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Volkan Ş'nin, Sarıhasan Mahallesi Muhtarı Gürsel Ş'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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