Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan bir kişi, Emre ve Eren Kılıç kardeşleri ve yanlarında bulunan iki arkadaşlarını silahla vurdu. Kılıç kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli saldırgan ise jandarma tarafından yakalandı.

15.07.2024 16:35
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İ.A, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Jandarma, olay yerinde bulunan Y.T. ile hastanedeki tedavileri tamamlanan G.İ. ve Z.E.T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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