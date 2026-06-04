Samsun\'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Canik ilçesinde meydana geldi. F.B.'ye (42) ait iş yerine tabanca ile saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin cam ve kapısına çok sayıda mermi isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 6 adet 9 milimetre çapında boş kovan ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin C.Ç. (30), S.K. (21) ve Y.F. (31) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, bir araç ve bir taksi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, iş yeri sahibi F.B. ile şüpheliler arasında alacak meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğu, olayın bu nedenle meydana geldiği tespit edildi. Saldırı sırasında şüphelilere tabancayla karşılık verdiği belirlenen iş yeri sahibi F.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.