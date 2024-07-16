Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerine giderek kavgaya karışan şüphelileri yakaladı ve üzerlerinde yapılan aramada silah ve bıçak ele geçirdi.

16.07.2024 15:29
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 4 kişinin aralarında silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ?23 fişek ile ?2 bıçak ele geçirdi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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