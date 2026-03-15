Samsun\'da sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek yatırımlar yapılıyor

15.03.2026 12:10
Samsun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle sosyal hizmet kalitesini, kapasitesini ve altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) koordinasyonunda 2023-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, engelli bireylerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar toplumun farklı kesimlerine daha modern ve konforlu alanlarda hizmet sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yatırımlarla, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlenen yaşlılar ile özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasının hedeflendiği, bu kapsamda, Havza Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Etüt Binası'nın yapımı sürerken, Samsun Kadın Konukevi'nin inşasıyla kadınlar ve çocuklar için daha güvenli hizmet alanları oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yemekhane onarımı devam ederken, Atakum ilçesindeki Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarının ise proje aşamasında olduğu aktarılan açıklamada, Canik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ek binasının bakım ve onarımı ile İlkadım Çocuk Destek Merkezi'nin de (ÇODEM) yapımı devam eden yatırımlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İlkadım ilçesinde inşa edilecek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının yapım çalışmaları ile diğer sosyal hizmet yatırımlarının da sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Samsun'a gösterdikleri yakın ilgi ve gelişimi noktasında yapılan yatırım ve çalışmalar için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
