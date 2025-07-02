Samsun\'da Taşkın Koordinasyon Toplantısı

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Samsun İli Taşkın Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, DSİ Taşkın Kontrol Dairesi Başkanı Bahattin Avcuoğlu, Taşkın Kontrol Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ temsilcileri ile kaymakam ve belediye başkanları katıldı.

Vali Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkileriyle taşkın risklerinin arttığına dikkati çekerek, bu çerçevede taşkınlarla mücadelede erken uyarı sistemleri, altyapı yatırımları ve kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tavlı, özellikle iklim değişikliğinin yol açtığı ani ve şiddetli yağışlara karşı çalışmaların hızlandırılmasını, alınacak önleyici tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini ve bu süreçte tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istedi.

Çelik de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde yürütülen taşkın kontrol projeleri, dere ıslah çalışmaları ve riskli bölgelerde yapılan altyapı iyileştirmeleri hakkında bilgi verdi.

Çelik, devam eden ve planlanan projelerle ilgili katılımcıları bilgilendirerek, DSİ'nin taşkın riskini en aza indirmeye yönelik çalışmalarını aktardı.

Toplantı, sahada yürütülen projelerin değerlendirilmesi, koordinasyon içinde yürütülecek yeni planlamaların görüşülmesiyle ve genel değerlendirme ile sona erdi.