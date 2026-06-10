Samsun\'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.