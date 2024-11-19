Samsun'da Tıbbi Sekreterin Şüpheli Ölümü

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Kübra Güner (21), nişanlısı tarafından evinde ölü bulundu. Genç kızın yanında çok sayıda ilaç bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 776'ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner'den haber alamayan nişanlısı Erdem S., çilingir çağırarak evine girdi. Erdem S., Güner'i yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, Kübra Güner'in yanında çok sayıda ilaç tespit edildi. Güner'in cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.