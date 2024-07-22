Samsun'da Tır ile Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Tır ile Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile pikap çarpıştı. Kazada, pikap sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

22.07.2024 13:15
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Samsun'un Terme ilçesinde, tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Ordu istikametine seyir halindeki Ü.Ç. idaresindeki 28 ABV 452 plakalı pikap, aynı istikamette seyreden Ş.S. yönetimindeki 64 BE 983 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ü.Ç. ile yanındaki Emre Çelik pikapta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Emre Çelik ile sürücüyü sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Tır ile Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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