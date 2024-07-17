Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun\'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından savrulan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki hemşireye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir hemşire kurtarılamadı.

17.07.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.

Kazada, sürücü Ömer T. ile yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Mertcan Barçin kurtarılamadı.

Bir iş yeri güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kazada savrulan hafif ticari aracın yayalara çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

Tekkeköy, trafik, Samsun, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement