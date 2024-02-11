Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun\'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Muammer B'nin yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ş'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ömer Ş. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 17:57
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Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muammer B'nin (33) yönetimindeki 55 AAK 488 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ş'nin (45) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ömer Ş. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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