Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Ordu istikametine seyreden Ş.M. idaresindeki 52 NC 606 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada Sungurlu Caddesi'nden kavşağa giriş yapan B.K. kontrolündeki 55 SG 982 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan H.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.