Samsun\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Cemaller Caddesi'nde E.Ö'nün (23) kullandığı 24 ABM 890 plakalı kamyonet ile B.C. (63) idaresindeki 55 JP 734 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan H.E.Ö. (28), A.M. (42) ve H.K. (47) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
