Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 55 SE 221 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı'nda Z.T. yönetimindeki 55 ALM 66 plakalı otomobille çarpıştı.
Savrulan minibüs, otobüs durağında yolcu almak için bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 55 AND 573 plakalı yolcu otobüsüne arkadan vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada minibüste bulunan ve yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?