Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
A.D. (30) idaresindeki 55 DP 123 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Turgutlu mevkisinde aynı yönde seyreden A.C'nin (36) kullandığı 16 54 TAG yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü A.D. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?