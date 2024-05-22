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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sarıalan Ortaokulu, iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Öztürk, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazıl Gezer, Sarıalan Ortaokulu Müdürü Ahmet Konuşum ile öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Yusuf Bektaş'ın sorumluluğunda düzenlenen fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı projeler sergilendi.

Projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Kaya, öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yöneticilerini çalışmalarından ötürü kutladı.