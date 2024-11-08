Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi tüfekle yaralayan suça sürüklenen çocuk ile 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler, 6 Kasım'da suça sürüklenen çocuk S.C'nin, Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi Askerlik Şubesi arkasında Y.Y'yi (20) tüfekle yüzünden yaraladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayın ardından S.C'nin, B.K'nin (20) kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, S.C'yi saklandığı ikamette yakaladı. Ekipler, B.K. ile S.C'yi evinde saklayan E.Y'yi de gözaltına aldı.

Zanlılardan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklandı.

S.C. ile E.Y'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.