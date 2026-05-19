Samsun'da Türk Yıldızları ve SoloTürk Gösterisi

SAMSUN'da,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SoloTürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı. Gösteri, kentin farklı bölgelerinden on binlerce kişi tarafından takip edildi. Özellikle Doğu Park mevkisindeki sahilde toplanan binlerce kişi, nefes kesen gösterileri büyük bir coşkuyla izledi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN,