Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali için 600 etkinlik planlanıyor - Son Dakika
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Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali için 600 etkinlik planlanıyor

Samsun\'da Türkiye Kültür Yolu Festivali için 600 etkinlik planlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü ayağı olan Samsun'da 8-16 Haziran tarihleri arasında 600 etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor. Festival kapsamında sergiler, müzik, konserler, operalar, tiyatrolar, çocuk oyun alanları, milli oyunlar, yazar buluşmaları, kitap imza günleri, uluslararası ve ulusal sergiler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Samsun, bu etkinliklerle bir etkinlik rekoru kırmaya aday olacak.

05.06.2024 09:23
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü ayağı olan Samsun'da 600 etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kentte 8-16 Haziran'da düzenlenecek Samsun Kültür Yolu Festivali için son hazırlıklar yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019'da Beyoğlu Kültür Festivali olarak başladığını söyledi.

Festivalin ilgi görmesi üzerine başka illere de yayılmasının amaçlandığını belirten Almaz, "Bunun üzerine büyük şehirlerimizin hemen tamamına yayılmaya başladı. Bu yıl 16 ilde yapılıyor. Gelecek yıl biraz daha artırılması planlanıyor." dedi.

Etkinliğin bu yıl Samsun'da ilk kez 8-16 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini dile getiren Almaz, şöyle devam etti:

"Kültür yolunda bizleri neler bekliyor? Başka illerdeki örneklerden görüyoruz ki şehirde müthiş bir atmosfer oluşuyor, müthiş bir sinerji, kültürün her dalında her yaşa uygun etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler 300, bazen 400, 500'lere kadar varabiliyor. Samsun'u neler bekliyor? Çok güzel, adeta bir kültür seferberliği bizi bekliyor. Her alanda sergiler, müzik, konserler, operalar, tiyatrolar, çocuk oyun alanları, milli oyunlarımız, milli kahramanlarımız, yazar buluşmalarımız, kitap imza günlerimiz, uluslararası ve ulusal sergilerimiz, el sanatlarımız, yerel tüm sanatçılarımızın içinde bulunduğu etkinlikler var. Kültür ve Turizm Bakanlığından kimlik alan 20'nin üzerinde el sanatları hocamızın bizzat sergileri ve hatta uygulamaları olacak. Şunu söyleyebilirim ki Samsun, bir etkinlik rekoru kırmaya aday. Bugüne kadar 550 etkinlik yapılmıştı rekor olarak. Biz bunun üzerine çıkmaya çalışacağız."

Etkinlik rekoru kırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Almaz, "Etkinlikler rekoru kırmaya adayız. 600'ü geçmek istiyorum. 600'ü geçersem, Samsun için harika bir şey olacak diye düşünüyorum. Samsun'umuza yakışacak diyorum. Samsun, Türkiye'de kültürel, entelektüel, sanat kimliğiyle, kültürel altyapısıyla bilinen bir şehir. Haklı bir şöhreti var. Böyle şöhretli bir şehirden 600'ün üzerinde etkinlik çıkmalı diye düşünüyorum. O da olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Almaz, festival kapsamında rekorun 550 etkinlikle Beyoğlu'nda olduğuna dikkati çekerek, "Etkinlik rekoru dışında katılımcı rekoruna da talibiz. İzleyici, katılımcı, misafir rekoru. Bu rekorlar da illerin nüfusuna göre değişiyor. Nüfus oranına göre katılım etkinlik rekorlarını da yine kırmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Almaz, katılımcıların aktiviteleri deneyimleme şansı da elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali için 600 etkinlik planlanıyor - Son Dakika

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