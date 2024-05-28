Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı

Samsun\'da Üniversite Öğrencilerine Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencilerine orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgi verildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, öğrencilerin bu alanda profesyonel bir takım kurarak göreve hazır olmalarını arzu ettiklerini belirtti. Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise orman gönüllüsü programının yürürlüğe konulduğunu ve toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü ifade etti.

28.05.2024 18:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik orman yangınlarıyla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce, orman yangınlarına müdahalede, "gönüllü olmak artık daha kolay" sloganıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda orman yangınları ile mücadele hakkında öğrencilere bilgi verildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konumada, OMÜ'nün bir arama kurtarma takımı bulunduğuna işaret ederek, " Türkiye'deki üniversiteler arasında tek akredite olan üniversite biziz. En fazla arzu ettiğimiz kimyasal yangınlarla mücadele eden, akredite olan profesyonel bir takım kurmak, öğrencilerimizin bu takımın içinde yer alması. Mezun olduktan sonra da talep edilmesiyle göreve hazır olmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer de orman teşkilatı olarak 185 yıldır ülkenin ormanların korunması görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Bu işin biraz daha örgütlü olması için orman gönüllüsü programının yürürlülüğe konulduğunu belirten Özer, "Yangınlarda gerekli eğitimleri bizler aldık. Yangınlara müdahalede gerekli araçlarımız var, bunlar bizlerin asli görevleri. Bizlerin yetişemediği yerlerde toplumdan destek bekliyoruz. Bu amaçla orman gönüllüsünü hayata geçirdik." dedi.

Toplumun her kesiminden ilgi gördüklerini dile getiren Özer, "İmamlarımız, öğretmenlerimiz, çobanlarımız ve sivil toplum örgütleri, orman gönüllüsü olmak için adeta yarıştı. Bu da yaptığımız çalışmanın ne kadar doğru olduğunu ve ülkemiz ormanlarına hem teşkilat hem de millet olarak sahip çıkıldığının güzel bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, OMÜ öğrencilerine orman yangınları ile mücadele hakkında sunum yaptı.

Orman gönüllüsü olmaları için katılım sağlayan ve eğitimin ardından yapılan sınavda başarı sağlayanlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirmesi Yapıldı - Son Dakika
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