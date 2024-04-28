Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika'ya gönderildi - Son Dakika
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Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika'ya gönderildi

Samsun\'da kenevirden üretilen çantalar Amerika\'ya gönderildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde üretilen el yapımı kenevir çantaları, ABD'de bir iş insanının talebi üzerine özel bir konseptle hazırlanarak satışa sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kenevirin kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, kenevir üretiminin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

28.04.2024 15:56
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Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) alıcı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde üretilen el yapımı kenevir çantalar Amerika'ya gönderildi.

Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim aldıktan sonra atölyede çalışmaya başlayan kadınlar, Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde kenevir ipliğini kullanarak el dokuma kumaşlar üretiyor.

ABD'de ikamet eden bir iş insanı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşarak çantaları ABD'de satışa sunmak istediğini belirtti.

Yapılan görüşmeler sonrasında talep doğrultusunda özel bir konseptle hazırlanan çantalar ABD'ye gönderilerek satışa sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kenevirin kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Vezirköprü ilçemizi 'Türkiye'nin kenevir ekim merkezi' olarak ilan etmesiyle birlikte kentimizde kenevir ile ilgili yapılan çalışmalar daha da hız kazandı. Kenevir üretiminin artırılması için şehrimizde tüm kurumlarımızın çalışmaları aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

El emeği ürünlere yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Doğan, kadınların istihdama kazandırıldığı atölyede geleneksel keten dokumacılığını yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika'ya gönderildi - Son Dakika

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