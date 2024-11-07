Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheli M.C'nin (22) ikametinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği, 160 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.