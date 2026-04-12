Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 5 bin 880 uyuşturucu hap ile pompalı tüfek bulundu.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?