Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda yapılan aramada 5 bin 880 uyuşturucu hap ile pompalı tüfek bulundu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.