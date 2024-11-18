Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İlkadım'da düzenlenen operasyonda 135 gram uyuşturucu ile 31 bin 500 lira ele geçirildi.

18.11.2024 17:46
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) işlemleri için emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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