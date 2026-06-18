Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 5 bin 106 sentetik ecza hapı, 189,50 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen 5,60 gram madde, 4 uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız kurusıkı ve havalı tabanca ile fişek ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.