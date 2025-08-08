Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin Hap Ele Geçirildi

SAMSUN'a kamyonetle uyuşturucu getiren 2 kişi yakalanırken, araçta ve adreslerinde yapılan aramada 16 bin 800 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.Y. (23) ve A.A.B.'nin (22) Samsun'a kamyonet ile uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Tespit edilen kamyonet, İlkadım ilçesine geldiğinde durduruldu. Kamyonet ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 16 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.