Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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