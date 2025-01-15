Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un Canik ilçesinde 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.