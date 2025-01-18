Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 112 gram sentetik uyuşturucu, 268 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 9 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.