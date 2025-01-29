Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.K'nin (48) yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının ikametinde ve aracında yapılan aramada 2 bin 35 gram uyuşturucu yapımında kullanımında madde, 95 uyuşturucu hap, 51 adet sentetik ecza hapı, 2,95 gram sentetik uyuşturucu, 3 esrarlı sigara ve esrar öğütücüsü ele geçirildi.
Operasyonda F.K. gözaltına alındı.
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