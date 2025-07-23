Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Y.S'nin (22) adresinde yapılan aramada 672 sentetik ecza hapı, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda Y.S. gözaltına alındı.
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