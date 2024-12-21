Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adres ve araçlarda yaptıkları aramada, 840 sentetik ecza hapı, 30,25 gram sentetik uyuşturucu, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.K. (33) ve U.K. (22) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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