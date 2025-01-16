Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde çalışma yürüttü.
Çalışmayla belirlenen iki ikamette yapılan aramada 146 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 17 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler D.K. (63) ve S.M. (36) gözaltına alındı.
Bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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