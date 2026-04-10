Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince C.G'nin ikametinde ve ikamette bulunan E.K'nin ( 22) üzerinde yapılan aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.