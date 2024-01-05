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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, L.S. ve H.K. isimli kadın şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 sentetik ecza hapı, 4,09 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 15:29,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yaya devriye faaliyetleri esnasında, şüpheli hareketler sergileyen L.S. ile H.K. isimli kadın şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Zanlıların üzerinde 6 sentetik ecza hapı, 4,09 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçaları ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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