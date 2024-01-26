Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Evlerinde uyuşturucu madde yapan şüpheliler Z.C. ile E.K'nin adreslerinde yapılan aramada, 260 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile 6 bin 565 lira para ele geçirildi.

Z.C. ve E.K. gözaltına alındı.