Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun Kavak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından M.S. ve T.O. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 164 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

10.02.2024 14:03
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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, M.S. ile T.O'nun üzerleri ve araçlarında yaptıkları aramada, 164 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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