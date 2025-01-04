Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 34,85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27,25 gram sentetik uyuşturucu, 329 sentetik ecza hapı, 3,18 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda, biri uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranan bir şüphelinin arasında bulunduğu 4 kişi yakalandı.