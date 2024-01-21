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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda 187,96 gram esrar ve 79,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
21.01.2024 - 11:59,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde C.D. ve K.Ş'nin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 187,96 gram esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüten ekipler, Sanayi Mahallesi'nde E.G. ve A.A'nın ikametlerinde yaptıkları aramalarda ise 79,73 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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