Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 669 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve 12,60 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.