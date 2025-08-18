Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 269,71 gram sentetik uyuşturucu, 216 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
