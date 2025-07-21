Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 bin 669 uyuşturucu hap, 456 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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