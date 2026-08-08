Samsun'da narkokök operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da narkokök operasyon: 7 tutuklama

Samsun\'da narkokök operasyon: 7 tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, çeşitli ele geçirmeler yapıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1989 sentetik ecza hap, 278,1 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, kenevir bitkisi, alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 lira nakit para, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kartuş ile 31 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da narkokök operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:07:06. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da narkokök operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.