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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir aracı durdurarak G.G isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, 173 gram sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürülerek işlemleri başlatıldı.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
01.01.2024 - 16:19,
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan G.G'ye yapılan üst aramasında, 173 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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