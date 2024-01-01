Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan G.G'ye yapılan üst aramasında, 173 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alının şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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