 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Ev Hapsine Çarptırıldı

Samsun'da yapılan bir operasyonda, Tuncay Tokaç'ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tokaç'ı otobüs terminalinde yakaladı. Yapılan aramada 39,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Aynı operasyonda Tuncay Tokaç'ın bağlantılı olduğu iddia edilen A.A. ise evinde yakalandı. Tuncay Tokaç tutuklanırken, A.A. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Ev Hapsine Çarptırıldı
24.01.2024 - 19:30,
Abone Ol

SAMSUN'da Tuncay Tokaç'ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getiren ve terminalde polis baskınıyla yakalanan Tuncay Tokaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Tuncay Tokaç'ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Tokaç, otobüs terminalinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 39,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Soroşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla A.A.'da evinde yakalandı. Evde yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuncay Tokaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, A.A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı, Bir Kişi Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement