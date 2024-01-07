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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda 116,22 gram sentetik uyuşturucu, 140 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 10,60 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli jandarmaya götürüldü.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
07.01.2024 - 13:27,
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince E.A. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda, 116,22 gram sentetik uyuşturucu, 140 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 10,60 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
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Çarşamba, Samsun, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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