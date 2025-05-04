Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheli C.K'nin (24) üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 211,6 gram sentetik uyuşturucu ve 26,30 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.