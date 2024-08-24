Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1393 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 12 mermi ile 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.