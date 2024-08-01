Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Rasathane Mahallesi'nde S.B'nin (45) ikametinde yaptıkları aramada ?58,55 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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